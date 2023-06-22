الذهب يستقر قريبا من أدنى مستوى في 3 أشهر

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الخميس، بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1942.70 دولار.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للمشرعين في الكونغرس، إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي الأمريكي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.