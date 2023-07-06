نواب حاكم مصرف لبنان يحذرون من تجاهل تعيين خلف لرياض سلامة

وقالوا إن مطالبتهم هذه جاءت "في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية".

وأضاف البيان "هذه المطالبة جاءت نظرا لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، خصوصا وأن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، وهي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي".

وأكد البيان بأن حالة عدم التوافق تعرقل عمل "المصرف المركزي في وضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، مشددا على ضرورة أن "لا ينسحب مفهوم تصريف الأعمال الى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".