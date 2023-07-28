بعد حظر الهند تصديره.. الأرز يشعل أزمة في الولايات المتحدة
قالت صحيفة "الإندبندنت البريطانية" إن حبوب الأرز تسببت بـ"أزمة" في الولايات المتحدة؛بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات بعد قرار الهند تعليق تصدير الأرز.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لأعداد كبيرة من الأشخاص في أمريكا ينتظرون دورهم للدخول إلى المحال التجارية، وآخرين يملؤون عرباتهم بكميات مهولة من الأرز خوفا من انقطاعه.
وانتشرت حالة من الهلع والتدافع بين الناس، وعلى رأسهم الهنود، كونه الطبق الرئيسي والمفضل على سفرهم، حيث شوهد بعضهم يتسلقون رفوف البقالة بغية الوصول إلى أكبر كمية من أكياس الأرز.
وشارك مغرّد مقطع فيديو يظهر فيه الناس وهم يضربون بعضهم بسبب كيس أرز.
وقال أحد الأمريكيين من أصول هندية إنه بدأ نهاره الساعة 9 صباحا للبحث عن كيس أرز واحد ولم يجد، وبعد أن زار أكثر من 10 متاجر استطاع أن يحصل على كيس واحد الساعة 4 عصرا، لكن سعره كان 3 أضعاف السعر الطبيعي، وفق وكالة أنباء "Asian News International".
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي حظر تصدير الأرز غير البسمتي قبل موعد الانتخابات الوطنية؛ لتحقيق استقرار في الأسعار المحلية.
يشار إلى أن الهند أكبر الدول المصدرة للأرز حول العالم، ويحقق الأرز غير البسمتي نحو ربع إجمالي صادراتها.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت البريطانية"