النفط يتراجع.. وأبرز الأسباب تعثر مفاوضات غزة

وتأثرت الأسعار بالتوتر الجديد الذي أعقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، خاصة مع التهديد الذي أطلقه قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الذي قال إن بلاده قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر. ويمر عبر المضيق يوميًا نحو خُمس إجمالي النفط المستهلك عالميًا.

كذلك أعلنت تركيا فرض قيود على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل، ومنها وقود الطائرات، لحين إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس إنها ستخفّض صادرات النفط الخام بمقدار 330 ألف برميل يوميًا حتى تتمكن من إمداد المصافي المحلية بالمزيد، ما يقلل الإمدادات المتاحة لمشترين من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، بمقدار الثلث.

وخفضت بيميكس بالفعل صادراتها، في أبريل/ نيسان، بمقدار 436 ألف برميل يوميًا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي 280 ألف برميل يوميًا إلى 13.21 مليون في 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة قدرها 260 ألفًا.

وأضافت الإدارة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 88.55 دولارًا للبرميل في 2024، مقابل توقعات سابقة عند 87 دولارًا.