الكرملين: "لا توجد أسباب" لتمديد اتفاق الحبوب

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الأمم المتحدة اضطرت للاعتراف بأنهم "للأسف، لم ينجحوا في ممارسة التأثير اللازم على دول الغرب مجتمعة للوفاء بالبنود الخاصة بروسيا في الاتفاق".

وكان يشير إلى قائمة المطالب الروسية التي تشمل إزالة ما تصفها موسكو، بأنها "عقبات" أمام تصدير شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.