الأرجنتين والبرازيل تطلبان تمويلاً أوروبيًا بـ 13.2 مليار دولار

ونقل الموقع عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية، قولهم إن الطلب يحظى بدعم الكتلة الاقتصادية التي تتولى البرازيل حاليًا الرئاسة الدورية لها.

وإشار الموقع إلى بيان أوروبي يؤكد أن الاتحاد سيخصص موارد مالية بمبلغ لا يقل عن 12.5 مليار يورو على شكل إعانات وقروض وأدوات مالية أخرى، استجابة لطلب الأرجنتين والبرازيل.

ومع ذلك، فقد أوضح دبلوماسي أوروبي مشارك في المحادثات أن رقم 12.5 مليار يورو "عائم"، مشيرًا إلى أن أي دعم يمكن تقديمه في المستقبل "لن يكون قريبًا من هذا الرقم".