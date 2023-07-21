ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، اليوم الخميس، بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت المستثمرين حذرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 18 سنتًا أو 0.2% لتبلغ عند التسوية 79.64 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في شهر أغسطس/آب 28 سنتًا أو 0.4% إلى 75.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس/آب اليوم الخميس، أما عقوده الأكثر نشاطًا لشهر سبتمبر/أيلول فارتفعت 36 سنتًا إلى 75.65 دولار عند التسوية.