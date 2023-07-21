ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط قليلًا عند التسوية، اليوم الخميس، بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع واردات الصين من الخام، لكن توقعات الطلب الضعيفة أبقت المستثمرين حذرين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 18 سنتًا أو 0.2% لتبلغ عند التسوية 79.64 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في شهر أغسطس/آب 28 سنتًا أو 0.4% إلى 75.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وتنتهي عقود خام غرب تكساس لشهر أغسطس/آب اليوم الخميس، أما عقوده الأكثر نشاطًا لشهر سبتمبر/أيلول فارتفعت 36 سنتًا إلى 75.65 دولار عند التسوية.
وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية أقل من توقعات المحللين.
ويأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن آفاق الطلب في الصين أكبر مشتر للخام في العالم وسط تباطؤ اقتصادها.
وقال محللو "سيتي" في مذكرة، إن أسعار النفط الخام قد تجد صعوبة في الاستقرار على اتجاه واضح وسط توقعات متباينة للطلب العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشاروا إلى أن أسعار خام برنت تحركت إلى نطاق أعلى خلال شهر يوليو/تموز الجاري، بعدما ظلت تتراوح بين 72 و78 دولارًا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وذلك بدعم من تخفيضات الإنتاج السعودية والمخاطر الجيوسياسية.