"زيادة الأجور".. الدواء المسكّن لسرطان التضخم في أوروبا

وفي الوقت الذي ينشغل فيه المركزي الأوروبي بمناطحة مستويات التضخم، وإثبات أنها وصلت إلى ذروتها أم لا، كان القادة الأوروبيون في بروكسل يسجلون فشلًا جديدًا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر، وذلك نتيجة الخلافات الداخلية.

وبين تخفيض سقف الحد من قدرات موسكو على الحرب، واقتراحات أخرى بنسخ أخف من الحظر، بقي العنوان العريض للاجتماع: "ليس هناك اتفاق".

وعلى الطرف الآخر، حيث الشارع الذي يغلي بعد أن طالت الحرب دفئه وطعامه واحتفالاته، لم تجد الحكومات الأوروبية حلولاً سوى رفع الأجور، وهو الإجراء الذي يحذر منه الخبراء لما سيتسبب به من رفع الأسعار وتغذية التضخم.

النخبة في إسبانيا تقترب من خط الفقر

قالت الإسبانية كينارا بارتوني (35 عامًا) لـ "إرم نيوز"، إن "ما يهمنا ونطالب به هو زيادة الأجور لدعم قدرتنا على شراء المواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية".

وأضافت بارتوني وهي طالبة دراسات عليا في الطب البشري "يجب إصدار قانون جديد ينظم أجور المهنيين الصحيين، كي يتم دعم الوظائف والمهام التي نقوم بها ماديًّا، فالوضع مقلق للغاية، ولا يبشر بالخير".