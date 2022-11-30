"زيادة الأجور".. الدواء المسكّن لسرطان التضخم في أوروبا
تنتعش الأسواق الدولية في كل مكان حول العالم نهاية العام الجاري، وتعلن تعافيها من تداعيات سنوات ركود جراء الوباء، حتى سوق الأسهم الأوروبية ارتفع نتيجة دعم شركات الطاقة والرعاية الصحية والأسواق الآسيوية، ولكن باقي الأسواق في القارة القابعة تحت شبح التضخم ما زالت تعاني من أزمات الطاقة وارتفاع الأسعار.
ولا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج في تلك الأزمات، فلم يمض أسبوع على تصريح البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم وصل إلى ذروته وسيستقر لفترة قصيرة استعدادًا للهبوط بعد بدء العام المقبل، حتى خرجت كريستين لاغارد رئيسة البنك لتقول إن هناك كمًّا كبيرًا من عدم اليقين فيما يتعلق بذروة التضخم في منطقة اليورو، وإن أفضل خبراء الاقتصاد داخل المركزي الأوروبي يستشعرون وجود خطر ارتفاع التضخم.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه المركزي الأوروبي بمناطحة مستويات التضخم، وإثبات أنها وصلت إلى ذروتها أم لا، كان القادة الأوروبيون في بروكسل يسجلون فشلًا جديدًا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر، وذلك نتيجة الخلافات الداخلية.
وبين تخفيض سقف الحد من قدرات موسكو على الحرب، واقتراحات أخرى بنسخ أخف من الحظر، بقي العنوان العريض للاجتماع: "ليس هناك اتفاق".
وعلى الطرف الآخر، حيث الشارع الذي يغلي بعد أن طالت الحرب دفئه وطعامه واحتفالاته، لم تجد الحكومات الأوروبية حلولاً سوى رفع الأجور، وهو الإجراء الذي يحذر منه الخبراء لما سيتسبب به من رفع الأسعار وتغذية التضخم.
النخبة في إسبانيا تقترب من خط الفقر
قالت الإسبانية كينارا بارتوني (35 عامًا) لـ "إرم نيوز"، إن "ما يهمنا ونطالب به هو زيادة الأجور لدعم قدرتنا على شراء المواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية".
وأضافت بارتوني وهي طالبة دراسات عليا في الطب البشري "يجب إصدار قانون جديد ينظم أجور المهنيين الصحيين، كي يتم دعم الوظائف والمهام التي نقوم بها ماديًّا، فالوضع مقلق للغاية، ولا يبشر بالخير".
ويشتكي الأطباء ومعهم جميع فئات المجتمع من الأجور المنخفضة في إسبانيا، ويميل العديد من المهنيين إلى ترك أعمالهم، وحتى المساكن التي لا يغطيها الدعم الحكومي بسبب الآثار المترتبة عليها، وفقًا لما قالته بارتوني.
وأردفت "راتبي الأساسي يعادل 1600 يورو، وأنا طبيبة وأتقاضى أجرًا من فئة الرواتب العالية، هكذا يقول المنطق، ورغم ذلك هو قريب من خط الفقر، أو أصبح كذلك بعد الحرب".
العمال الفرنسيون: كلنا سواسية!
رغم قيام الحكومة الفرنسية بسلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بالأجور، إلا أنها لا تزال غير كافية ولا تتماشى مع حالة التضخم على الأرض، لذلك استدعت النقابات العاملين في القطاع الاجتماعي والطب الاجتماعي للتعبئة يوم أمس الثلاثاء للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وقال الفرنسي برونو مالييه (29 عامًا) لـ "إرم نيوز"، إن "هناك حالة سخط بين العمال في فرنسا خاصة في القطاع الاجتماعي، لذلك لبينا دعوة النقابات إلى إضراب وطني يجمع موظفي القطاعين العام والخاص أمس الثلاثاء، وسنقوم بتنظيم مظاهرة في باريس قريبًا نطالب فيها برفع الأجور".
وأضاف مولييه "الزيادات السابقة لا توزَّع بالتساوي، وتستهدف بعض الفئات بشكل جيد وأخرى بشكل سطحي، هذا يؤدي إلى معاملة غير عادلة لأنه في المؤسسة ذاتها يستفيد البعض منها والبعض الآخر لا يستفيد".
وأردف الشاب الذي يعمل مراقبًا في مخزن قمح "نريد زيادة بمقدار 300 يورو شهريًّا لمواجهة التضخم، والزيادات التي حصلت في الماضي رفعت الأجر بمقدار 10% ، لكن زيادة الأسعار خفضت ذلك الأجر نفسه نحو 20%".
اليد العاملة في ألمانيا تعاني
يتهرب عدد كبير من الشركات والمصانع ومتاجر البيع بالتجزئة في ألمانيا من رفع أجور العاملين لديهم كما أوصت القرارات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة الألمانية.
وقال الألماني منذر جمول (41 عامًا) لـ "إرم نيوز"، إن من "المخجل أن يتهرب أصحاب العمل من زيادة أجور موظفيهم إلى ما دون معدل التضخم في بلد مثل ألمانيا، والحكومة لا تعلم وربما تتجاهل كيف يعامل أرباب العمل زملاءهم العمال هنا، إنهم يتصرفون وكأن التضخم غير موجود".
وأضاف جمول وهو من أصول عربية، أن "ما يقوم به أصحاب الشركات والمصانع سيؤدي إلى خسارة حقيقية لليد العاملة، والعمال يخبرون النقابات والاتحادات بهذه الإجراءات بشكل دائم، ومع ذلك لم نرَ أي مناصرة لقضايانا".
وأردف الشاب "نريد زيادة كبيرة في الأجور فوق معدل التضخم المتجدد لدعم الدخل، ويجب ألا يقتصر الدعم على مدفوعات لمرة واحدة كبديل عن الزيادات المستدامة في الأجور، كما يجب وضع خطة لتحقيق حد أدنى إجمالي شهري للأجور يبلغ 2000 يورو".
إضرابات بريطانيا
تحولت بريطانيا إلى ساحة إضرابات نتيجة ما شهدته من عدد غير مسبوق منذ عقود من الإضرابات القائمة في أغلبها على أسباب اقتصادية، وذلك في قطاعات الصحة أو المحاماة أو أساتذة الجامعات وغيرها من الوظائف.
ويطالب الموظفون المضربون بمعالجة مشكلة الرواتب الشحيحة بعد أزمة الطاقة وما أصاب البلاد من مشكلات اقتصادية، والمطالب تجلت برفع الأجور بنسبة خمسة في المئة فوق التضخم حتى يعود المواطن البريطاني إلى نمط حياته الذي كان عليه قبل الحرب.