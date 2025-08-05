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اقتصاد

موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد

موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد
إحدى موانئ العراقالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 10:41 ص

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية الحامية لقناة خور عبد الله تعمل بشكل مستمر لتأمين البضائع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الفرطوسي قوله إن "هناك مراقبة مستمرة لجميع السفن الداخلة لقناة خور عبد الله، وتعمل السلطات العراقية على تدقيق الوثائق الرسمية لكل السفن الداخلة إلى القناة".

وأضاف الفرطوسي أن "المياه الإقليمية تخضع لقانون وسلطة الدولة"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة العسكرية والأمنية تنفذ عملية مسح للمياه الإقليمية العراقية من أجل التحري عن جميع السفن التجارية والنفطية المتواجدة في مناطق الانتظار".

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