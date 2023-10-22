بهدف إصلاح العلاقات.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور الصين في 4 نوفمبر

يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز زيارة الصين أوائل تشرين الثاني/نوفمبر للقاء رئيسها شي جينبينغ، وفق ما أكدت كانبيرا، حيث يعمل الطرفان على إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين.

ويقوم ألبانيز بالزيارة التي تستمر من 4 إلى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن وافقت الصين على تعليق النزاع المتفاقم بينهما في منظمة التجارة العالمية والذي أثارته الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.

وقال ألبانيز في بيان "أتطلع لزيارة الصين، وهي خطوة مهمة نحو ضمان علاقات مستقرة ومثمرة"، مضيفا "أرحب بالتقدم الذي أحرزناه لإعادة المنتجات الأسترالية، بما في ذلك النبيذ الأسترالي، إلى السوق الصينية".