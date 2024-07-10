سجّل المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعاً قياسيا عند الإغلاق، الأربعاء.

جاء ذلك بفضل مكاسب "إنفيديا" وغيرها من شركات "وول ستريت" الكبرى قبيل بيانات التضخم وتقارير الأرباح الفصلية هذا الأسبوع، وفق "رويترز".

وارتفع مؤشر "فيلادلفيا" لأشباه الموصلات 2.4% إلى مستوى قياسي. وصعدت أسهم "إنفيديا" 2.7%، وقفزت أسهم "ميكرون تكنولوجي" 4%، وزادت أسهم "أدفانسد مايكرو ديفايسيز" 3.9%.

وتقدم سهم "أبل" 1.9% إلى مستوى قياسي، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.6 تريليون دولار، وصعد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.02% ليختتم الجلسة عند 5633.91 نقطة.

وربح "ناسداك" 1.18% إلى 18647.45 نقطة، في حين ارتفع "داو جونز" الصناعي 1.09% إلى 39721.36 نقطة.