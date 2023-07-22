قفزة في أسعار النفط وسط توقعات بنقص الإمداد
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، يوم الجمعة، مدعومة بتزايد المؤشرات على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8% لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل عند التسوية.
في غضون ذلك، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار أو 1.9% لتصل إلى 77.07 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذُ الـ25 من شهر أبريل/نيسان الماضي.
وقال فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز غروب"، "بدأت الإمدادات العالمية في التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة، قد تتأثر الأسعار أيضًا بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب".
وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة، واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في المنطقة منذُ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.
في غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الراكد في الصين.
وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5% لن يتحقق.