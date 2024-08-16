حوّم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين، اليوم الجمعة بعد تسجيل أكبر مكسب يومي له مقابل العملات الرئيسة في 4 أسابيع، إذ أدت بيانات اقتصادية أمريكية قوية إلى تهدئة مخاوف دخول الاقتصاد في ركود.

وتلقى الدولار دفعة إضافية مقابل العملة اليابانية بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة يوم أمس الخميس، إذ قلص المتعاملون رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمعدل كبير الشهر المقبل.

واستفادت العملات الحساسة لمؤشرات الخطر مثل الجنيه الإسترليني، بعدما أدى تحسن التوقعات الاقتصادية لتحفيز مكاسب بأسواق الأسهم، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.12% إلى 102.92 بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، لكن ذلك أعقب ارتفاعًا بنحو 0.41% الليلة الماضية، وهو أكبر ارتفاع منذ الـ18 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وتراجع الدولار 0.24% إلى 148.935 ين، لكنه لا يزال قريبًا من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الخميس عند 149.40، وهو المستوى الذي بلغه آخر مرة في الـ2 من شهر أغسطس/آب الجاري، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس إلى 3.9035% في التعاملات الآسيوية.

وارتفع مبيعات التجزئة 1% الشهر الماضي، متجاوزة توقعات لارتفاعها 0.3%، وفقًا لما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم أمس الخميس.

وأظهرت بيانات منفصلة أن 227 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات بتلقي 235 ألف طلب.

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ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي. إم. إي"، هناك قناعة بأن المركزي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 18 من شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، ولكن نسبة الخفض كانت محل خلاف، إذ تتوقع الأسواق بنسبة 25% خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، تراجعًا من توقعات بنسبة 36% أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2879 دولار، بعد صعوده 0.21 % الليلة الماضية، واستفاد الجنيه الإسترليني من بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية الصادرة أمس الخميس، وزاد اليورو 0.1% إلى 1.098225 دولار، بعد انخفاضه 0.36% في الجلسة السابقة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.33% إلى 0.6632 دولار، بعد أن تقدم 0.2% أمس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعًا أكبر من المتوقع في الوظائف، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.60205 دولار.