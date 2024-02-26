"الخام المسروق" يفاقم الأزمة الاقتصادية في نيجيريا

تتصدر نيجيريا قائمة أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا، ومع ذلك يتعرَّض موردها الحيوي إلى النهب؛ ما يفاقم معاناة البلاد مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.

وقد أثر ذلك على خزينة الدولة وانعكس سلبًا على معيشة المواطنين الذين يحتجون على ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل.

واحتفظت نيجيريا بمكان دائم ضمن أعلى 15 دولة منتجة للنفط عالميًّا، حيث تمتلك احتياطات نفطية كبيرة تقدر بنحو 37 مليار برميل، إلا أن ظاهرة سرقة الخام تقدّم صورة قاتمة عن صناعة الطاقة في البلاد.

ووفق ما نقله موقع "بتروليوم إيكونوميست" عن شركة النفط الوطنية النيجيرية، فقد سجلت خلال الفترة من الـ23 إلى الـ29 من سبتمبر 2023، نحو 170 حادثة موثقة لسرقة النفط الخام في البلاد.

من جهته، قال رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو، في تصريحات خلال فعالية محلية أمس الأحد، إن أحد أسباب انهيار الاقتصاد النيجيري، هو أنه "في حين أن الدول الأخرى المنتجة للنفط لديها سجلات لإنتاجها، فإن نيجيريا لا تستطيع حساب إنتاجها بسبب السرقة".