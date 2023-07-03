شركة طيران "بوبيدا" الروسية توسع رحلاتها الخارجية إلى الإمارات

وبحسب الشركة: "سيتم تشغيل الرحلات إلى دبي مرتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء"، وأضافت الشركة أن بيع تذاكر الرحلات الجوية أصبح متوفرا بالفعل للمسافرين على موقع الشركة.

وتحلق طائرات شركة بوبيدا منخفظة التكاليف إلى كل من بيلاروسيا وتركيا وأوزبكستان وفي مطلع أكتوبر القادم ستضاف وجهة الإمارات إلى القائمة.