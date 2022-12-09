تونس تتوصل لاتفاق نهائي مع "صندوق النقد" للحصول على قرض

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، أنها توصلت لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، معتبرة أنها قدمت "برنامجًا مقنعًا" للصندوق، ونجحت في إنهاء أشهر من المفاوضات حول هذا الموضوع.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الجمعة، إن تونس تلقت اليوم تأكيدًا من صندوق النقد الدولي بخصوص برمجة القرض الذي ستتحصل عليه البلاد.

وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية خلال حضوره تظاهرة "أيام المؤسسة" في دورتها 36، أن "هذا القرار كان نتيجة مفاوضات وإصلاحات أقنعت خبراء الصندوق وكللت بالنجاح"، وفق وصفه.

وأضاف سعيد: "هذه الإصلاحات كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمم بشكل تشاركي.. حان وقت الإصلاحات الكبرى لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح".