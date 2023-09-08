أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا "طفيفًا" وسط تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.45 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك بموقفه من أسعار الفائدة لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو/ حزيران.

وصعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.