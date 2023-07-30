تركيا.. صادرات المنتجات المائية تتجاوز 829 مليون دولار‎

حقق قطاع منتجات الأحياء المائية في تركيا نموًا نسبته 9%، بقيمة صادرات تجاوزت 829 مليون دولار.

وكان ذات القطاع أدى دورًا في كسب 760 مليون دولار للبلاد في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2022، وفق ما نشرت صحيفة "جمه" التركية.

ووفقًا لبيانات اتحاد المصدّرين في منطقة إيجه، فقد زادت صادرات المنتجات المائية من 117 ألف طن خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2022 بنسبة 7% لتصل إلى 125 ألف طن خلال الفترة نفسها في عام 2023.

وحافظ سمك "الليفريك" على موقعه كالنوع الأكثر تصديرًا في قطاع المنتجات المائية بقيمة 263 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات سمك التشيبرا بنسبة 10٪ من 195 مليون دولار إلى 215.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات سمك "السلمون" التركي، الذي ظهر نجمه في السنوات الأخيرة، زيادة بنسبة 34٪ لتصل إلى 154.7 مليون دولار من 115.7 مليون دولار.

أما صادرات السلمون المرقّط "القزل الأحمر" فقد بلغت 58.5 مليون دولار بنسبة زيادة 18٪ من 49.5 مليون دولار.

وارتفعت كذلك صادرات "التونة" من 28 مليون دولار إلى 40 مليون دولار بنسبة 43٪، حيث سجلت أعلى معدل زيادة في الصادرات.

وقد بلغت صادرات "أخطبوط البحر" التركية 3.5 مليون دولار، في حين حققت المنتجات الأخرى للأحياء المائية دخلًا بقيمة 93 مليون دولار.

من جهته، قال رئيس مجلس اتحاد مصدّري المنتجات المائية والحيوانية في تركيا، سنان قزلتان، إن إنتاج منتجات الأحياء المائية في تركيا بلغ 850 ألف طن خلال العام 2022.

وأوضح قزلتان أن 515 ألف طن من هذا الإنتاج، والذي يشكل 60٪ من المجموع، يأتي من تربية الأحياء المائية.

كما أشار إلى أن تركيا قامت بالكثير من الاستثمارات في تربية الأحياء المائية، وتهدف الصناعة إلى الوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ مليون طن.

المصدر: صحيفة جمهوريت" التركية