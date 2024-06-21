الدولار يرتفع.. وتباين مواقف البنوك المركزية بشأن الفائدة

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال 8 أسابيع فوق 159 ينًا، وتماسك قرب أعلى مستوى خلال 5 أسابيع أمام الجنيه الإسترليني الجمعة.

ويأتي ذلك، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسة 0.41%، الليلة الماضية، ماحيًا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري، وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض، في أغسطس/آب.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان، الأسبوع الماضي، بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو/تموز.

وأنفق بنك اليابان، بناءً على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل/نيسان.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثًا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة.

والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.