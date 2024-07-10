صعدت أسعار النفط عند التسوية، الأربعاء، بعد قفزة في نشاط التكرير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي ترتب عليها انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والخام.

لكن اضطرابات بسيطة في الإمدادات جراء الإعصار بيريل حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 85.08 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب وكالة "رويترز".

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.85% إلى 82.10 دولار للبرميل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع دولارا خلال الجلسة بعدما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز، لتتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض 600 ألف برميل.

وانخفض الخامان في الجلسات الثلاث السابقة مع ظهور مؤشرات على أن قطاع الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية لم يتضرر على نحو يذكر من الإعصار بيريل.

واستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها الثلاثاء.

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وقال ميناء هيوستن، صباح الأربعاء، إنه عاد إلى المواعيد المعتادة لبدء العمليات في محطاته الثماني العامة.

ووقعت أضرار محدودة في مصافٍ ومنشآت إنتاج بحرية جراء الإعصار، إلا أنها عادت للعمل بصورة طبيعية إلى حد بعيد، ما يقلص مخاوف إزاء تعطل الإمدادات.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إنه ليس مستعدا لإعلان انتهاء التضخم، لكنه يشعر بأن الولايات المتحدة تظل في طريقها لتحقيق استقرار الأسعار ومواصلة خفض معدلات البطالة.

ويراهن مستثمرون على خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر/أيلول، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.