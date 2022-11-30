ألمانيا تعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب، للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة، في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.

وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس آذار 2020، "بطاقة فرصة للراغبين في العمل" استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.