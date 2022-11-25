تقشف وتشكيك.. الإيطاليون متشائمون حيال اقتصاد بلادهم الغارق في الأزمات

يغرق الاقتصاد الإيطالي بدوامات أزمات الطاقة والتضخم والإعانات باهظة الثمن التي صرفت لدعم الشركات والأسر جراءها.

ويسود التشكيك داخل هذا البلد، رغم إعلان البنك المركزي الأوروبي بأن المنحى التصاعدي للتضخم في "منطقة اليورو" سيتوقف في الشهور القادمة، وسيحوم حول مستوياته الراهنة ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من العام القادم.

ونقل موقع صحيفة "وول ستريت إيطاليا" على لسان محللين قولهم إنه "قد لا يكون التضخم الذي يستمر في الارتفاع بوتيرة مقلقة قد وصل بالفعل إلى ذروته..! بل سيظل عام 2023 عامًا مظلما ومرهقا للأسواق المالية".

ورأى المحللون أن "الزيادة في الأسعار ستظل عند مستويات عالية والتضخم سيكون موجودًا، وأن البنوك المركزية ستواصل رفع أسعار الفائدة".