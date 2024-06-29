شبح "اليمين المتطرف" يلاحقها.. بورصة باريس تختتم بأسوأ أداء شهري لها منذ عامين

تراجعت بورصة باريس 6.42% في يونيو الجاري، وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو 2022، بسبب حل البرلمان في فرنسا، وعدم اليقين المحيط بالهيئة التشريعية الفرنسية المقبلة في ظل صعود اليمين المتطرف.

والجمعة، قبل يومين من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، أغلق مؤشر بورصة باريس الرئيس (كاك 40) على خسارة 0.68%، ليغلق عند 7479.40 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يناير، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

كما أن الفجوة بين سعر الفائدة على قرض فرنسا لعشر سنوات وسعر الفائدة في ألمانيا، المعيار في أوروبا، هي أيضا الأكبر منذ عام 2012.

انخفاض حاد

وانخفضت البورصة الفرنسية بشكل حاد يوم الجمعة مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى؛ إذ أنهت بورصة فرانكفورت جلسة التداول، بنسبة ارتفاع بلغت 0.14٪ وبورصة لندن 0.19٪، مدعومة ببيانات متسقة مع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم، لا سيما في المملكة المتحدة، وعلى مدار الشهر، انخفضت أسواق الأسهم في هاتين السوقين بأقل من 1.5%.

والنتائج الفصلية ليست أفضل كثيرا بالنسبة لبورصة باريس، فإذا عدنا إلى الربع الثاني من عام 2022، نجد أداء أسوأ (-8.85%) من أداء الأشهر الثلاثة الماضية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كان أداء السوق الباريسية سلبيًا في النهاية (-0.85%)، في حين حطم مؤشر بورصة باريس أرقامه القياسية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إلى 8259.19 نقطة في اجتماع 10 مايو الماضي.

ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة السندات في بنك نومورا مارين مازيت لـ"إرم نيوز" إنه "منذ إعلان حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، أراد المستثمرون بشكل خاص الحد من تعرضهم للاستثمارات التي يعتبرونها الأكثر خطورة، سواء الأسهم أو الديون الفرنسية".