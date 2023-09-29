الدولار يستقر قرب قمة 10 شهور والأنظار تتركز على الين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر يوم الجمعة، مع توجه الأسواق إلى نهاية الربع الثالث من العام، مما أعطى الين مساحة أكبر قليلًا في نهاية الأسبوع وسط مخاوف من التدخل.

وتماسك اليورو إلى حد كبير بعد انتعاشه خلال الليل، لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في يناير/ كانون الثاني عند 1.0482 دولار، والذي إذا نزل عنه سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة أخرى، إلى حد كبير في التعاملات الصباحية بآسيا، متجهًا لتحقيق مكسبه الأسبوعي الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد نزوله إلى 106.020 خلال الليل.