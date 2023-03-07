المساواة في الرواتب تراوح مكانها والنساء يعانين من "عقوبة الأمومة"

أظهرت دراسة أعدتها شركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن التقدم نحو المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء طفيف؛ لأن النساء يعانين في كل أنحاء العالم من "عقوبة الأمومة" مع ارتفاع كلفة الحضانات وتباطؤ مسيرتهن المهنية بسبب الولادة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن دراسة "مؤشر النساء العاملات" تظهر أن التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كان "ضعيفاً جداً" في الأعوام العشرة الماضية مع فارق في الراتب استقر على 14%، ولم يتراجع سوى بنسبة 2,5 نقطة منذ 2011.

وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 50 عاماً لبلوغ المساواة، بحسب الشركة، وأوضح البيان: "خصوصاً وأن التحسينات خلال العام الماضي مصدرها الانتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد في سوق العمل أكثر مما هو التقدم الفعلي".