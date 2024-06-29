صفقات أوروبية مع مصر بأكثر من 42 مليار دولار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع مصر.

جاء الإعلان خلال مؤتمر استثماري بدأت فعالياته اليوم، وتضمن أكثر من 20 اتفاقًا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

وقالت فون دير لاين خلال افتتاح مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي يستمر يومين في القاهرة إن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين، وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.