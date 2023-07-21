الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
واصلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، طريقها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال وقف أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1970.69 دولار للأوقية (الأونصة) ويصل 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1972.80 دولار للأوقية، حيث حصلت أسعار الذهب على دعم بعد توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأخيرة، الأسبوع المقبل، في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/ تموز، فيما يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 %، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 958.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1281.61 دولار للأوقية.