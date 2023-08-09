تركيا.. شقق غير مرخصة تأخذ حصة الفنادق وتثير غضبها‎

كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن أزمة طفت على السطح في البلاد، مؤخراً، بسبب اعتراض الفنادق على تأجير منازل الأجانب للسياح، بشكل غير رسمي‎.

وأعلنت محافظة أنطاليا أنها تتابع الشقق التي يتم استئجارها للسياح بشكل غير رسمي، والتي يتهمها أصحاب الفنادق بالتهرب الضريبي.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن محافظ أنطاليا أرسين يازيجي، قوله إن "الشقق المعروضة للبيع والإيجار في المدينة شهدت ارتفاعًا كبيرًا، بعد الإقبال الكبير عليها من السياح الأجانب؛ ما أثر على نسب الإشغال في الفنادق".

وأضاف يازيجي أن "القرار جاء بناء على استجابة لمطالب أصحاب الفنادق والعقارات والتي كثرت شكاواهم في الفترة الأخيرة من الشقق المعروضة للبيع والإيجار بطرق غير رسمية، والتي أصبحت تنافسهم في نسب الإشغال دون وضع ضرائب عليها".

من جهته، قال رئيس اتحاد الفنادق كاشيف كافالو غلو، إن "هناك زيادة في نسبة إشغال الفنادق تقدر بـ 23%، ولكن ليس كما السابق".

وأوضح أن "نحو 19% من الإشغالات استحوذت عليها شقق الإيجار غير المرخصة والتي لا تخضع للضرائب".

وتابع: "بل يمكنني القول إنه حتى السياح الذين ينتمون إلى فئة الدخل المرتفع والذين كانوا يفضلون الفيلات الفندقية الآن يقيمون في شقق غير مرخصة، وهذا يؤثر بشكل كبير على الفنادق ذات الفئة المتوسطة".

وأضاف: السياح قد يفضلون هذا النوع من الإقامة، وليس لدينا مانع في ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك رقابة على هذا الأمر، يجب أن يتبع المشغلون في هذا المجال السبل التي سلكناها في الماضي، كما إنه ينبغي عليهم دفع الضرائب وجعلهم تحت الرقابة حتى نتمكّن من منافستهم.

وكان وزير السياحة محمد نوري أرصوي، قد قال في تصريح قبل أيام إن شراء المواطنين الروس للمنازل بكثرة وتأجيرها للسياح الأجانب، تسبب في خفض توجه السياح الأجانب إلى الفنادق.

المصدر: صحيفة حرييت التركية