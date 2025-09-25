بعد "اتفاق تاريخي".. تحديد موعد بدء تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا

قال مسؤولان بقطاع النفط، الخميس، إن تدفق الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا سيُستأنف يوم السبت.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن في وقت سابق اليوم أن وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان وتصدره عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

يأتي استئناف العراق تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد انقطاع لأكثر من عامين، عقب ما وصفها السوداني "بالاتفاقية التاريخية" بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصدر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) النفط الخام من حقول النفط الكردية عبر خط أنابيب إلى تركيا.

وقالت حكومة إقليم كردستان على "إكس"، إن صادرات النفط ستستأنف خلال 48 ساعة بعد الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات المنتجة.

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان منذ مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات للعراق 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرح بها من سلطات إقليم كردستان العراق.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان "تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".

وقبل تعليق الصادرات، كان العراق يصدّر نحو 230 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب.

وتطعن تركيا في قرار دفع التعويضات للعراق الذي أدى لإغلاق خط الأنابيب، لكنها أعلنت استعدادها لإعادة تشغيله.