الفرنسي برنار آرنو يتصدر قائمة أثرياء العالم في ختام 2022
أغلقت قائمة "بلومبيرغ" لأغنى أثرياء العالم اليوم السبت ختام عام 2022 بتكريس برنار آرنو عملاق صناعة الرفاهية الفرنسي في المركز الأول بثروة إجمالية بلغت 162 مليار دولار.
وأظهرت القائمة أن ثروة أرنو تعرضت، مثل الغالبية العظمى من الخمسين الأكثر ثراء في العالم، إلى الانخفاض خلال العام الحالي بمبلغ 15.9 مليار دولار.
وحل في المرتبة الثانية إيلون ماسك مالك ومدير عام "تويتر"، بثروة بلغت 137 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي بمقدار 133 مليار دولار.
وجاء في المرتبة الثالثة الملياردير الهندي غوتام أداني بإجمالي بلغ 121 مليار دولار، لكنه كان الأعلى في قائمة الخمسين بنسبة ارتفاع الثروة خلال 2022، حيث بلغت الزيادة خلال السنة 44 مليار دولار.
وحلّ في المرتبة الرابعة بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، بثروة بلغت 109 مليارات دولار، متراجعة عن نهاية العام الماضي بـ 28.9 مليار دولار.
وكانت مفاجأة الأسبوع الأخير من العام 2022، تقدّم وارن بافيت إلى المركز الخامس، يوم الخميس الماضي، متخطّياً جيف بيزوس، لتصل ثروة بافيت إلى 107 مليارات دولار، لكنها بقيت أقل من ختام العام الماضي بـ 1.48 مليار دولار.
وأظهر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" أن القفزة التي حققتها ثروة بافيت خلال الأسبوع الماضي جاءت نتيجة الطفرة التي حققها سهم شركة "بيركاشير"، الذي يمثل 90% من محفظة بافيت.
يشار إلى أن قائمة الخمسين الأكثر ثراء في العالم، كما تنشرها "بلومبيرغ"، تضمنت 26 أمريكياً و 5 فرنسيين و5 من الهند ومثلهم من الصين و2 من روسيا، ولم تتضمن أيّا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.