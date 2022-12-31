الفرنسي برنار آرنو يتصدر قائمة أثرياء العالم في ختام 2022

وكانت مفاجأة الأسبوع الأخير من العام 2022، تقدّم وارن بافيت إلى المركز الخامس، يوم الخميس الماضي، متخطّياً جيف بيزوس، لتصل ثروة بافيت إلى 107 مليارات دولار، لكنها بقيت أقل من ختام العام الماضي بـ 1.48 مليار دولار.

وأظهر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" أن القفزة التي حققتها ثروة بافيت خلال الأسبوع الماضي جاءت نتيجة الطفرة التي حققها سهم شركة "بيركاشير"، الذي يمثل 90% من محفظة بافيت.

يشار إلى أن قائمة الخمسين الأكثر ثراء في العالم، كما تنشرها "بلومبيرغ"، تضمنت 26 أمريكياً و 5 فرنسيين و5 من الهند ومثلهم من الصين و2 من روسيا، ولم تتضمن أيّا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.