لهذه الأسباب يستمر الدولار في هيمنته على السوق العالمية

سلط مقال، نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، الضوء على أسباب قوة الدولار الأمريكي؛ ما يجعل من تغيير هيمنته أمرًا صعبًا.

وقال أستاذ السياسات التجارية في جامعة كورنيل والزميل في معهد بروكينغز، إسوار براساد، في مقال تحليلي، إن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر سهولة في التعرف عليها، والمقبولة على نطاق واسع عالميًّا، والمطلوبة بشدة في العالم، لكنها تعتبر مكروهة للغاية بسبب السلطة التي تمنحها للولايات المتحدة في الشؤون الدولية، بحسب محللين.

وأضاف أن واشنطن تستخدم الدولار كسلاح ضد منافسيها من خلال فرض العقوبات عليهم وتجميد أصولهم.

واعتبر براساد أنه حتى حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالاستياء من اعتمادهم على الدولار؛ ما يعرض اقتصاداتهم وأنظمتهم المالية لتقلبات السياسات الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم بالتالي يريدون إنهاء هيمنة الدولار، حيث يحرص الحلفاء والخصوم على حد سواء على الترويج للبدائل، بما في ذلك عملاتهم الخاصة، فيما تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لمساعدتهم.

وأردف "لم يعد الاقتصاد الأمريكي العملاق كما كان عليه من قبل، كما إن ديونها العامة ضخمة وفي ارتفاع، ناهيك عن أن عملية صنع السياسات في واشنطن عملية غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها".

وتابع أن "التهديدات المستمرة بالتخلف عن سداد الديون تقوض التصور بأن سندات الحكومة الأمريكية آمنة، والأسوأ من ذلك هو أن العناصر الأساسية لقوة الدولار، التي تشمل سيادة القانون، والاحتياطي الفدرالي المستقل، ونظام الضوابط والتوازنات، تم تقويضها في الأعوام الأخيرة على يد السياسيين الشعبويين الذين قلصوا المؤسسات الديمقراطية في البلاد".