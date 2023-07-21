أسعار تأجير العقارات في بريطانيا تصل مستويات قياسية

وصلت أسعار تأجير العقارات في المملكة المتحدة مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط ​​سعر التأجير في مناطق خارج العاصمة البريطانية لندن (1,231 جنيهًا إسترلينيًا) في الشهر، فيما بلغ متوسط ​​سعر استئجار العقار داخل العاصمة (2,567 جنيهًا إسترلينيًا).

وقال موقع "رايت موف" البريطاني إن "متوسط طلب الإيجار لمنزل نموذجي خارج لندن أعلى بمقدار الثلث (33%) عن الفترة نفسها من عام 2019، حيث ارتفع بمقدار (308 جنيهات) عن المتوسط السابق؛ 923 جنيها شهريًا، فيما ارتفعت الإيجارات في لندن بنسبة 28% (559 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا) عما كانت عليه في الوقت نفسه من 2019".