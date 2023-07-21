أسعار تأجير العقارات في بريطانيا تصل مستويات قياسية
وصلت أسعار تأجير العقارات في المملكة المتحدة مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط سعر التأجير في مناطق خارج العاصمة البريطانية لندن (1,231 جنيهًا إسترلينيًا) في الشهر، فيما بلغ متوسط سعر استئجار العقار داخل العاصمة (2,567 جنيهًا إسترلينيًا).
وقال موقع "رايت موف" البريطاني إن "متوسط طلب الإيجار لمنزل نموذجي خارج لندن أعلى بمقدار الثلث (33%) عن الفترة نفسها من عام 2019، حيث ارتفع بمقدار (308 جنيهات) عن المتوسط السابق؛ 923 جنيها شهريًا، فيما ارتفعت الإيجارات في لندن بنسبة 28% (559 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا) عما كانت عليه في الوقت نفسه من 2019".
وحذر خبراء من أن" لندن قد تصبح في القريب العاجل باهظة الثمن وملعبًا للأثرياء والسياح فقط، بعد بلوغ الإيجارات أعلى مستوياتها على الإطلاق في العاصمة، وذلك في جل المناطق البريطانية".
وقالوا: "هناك عاملان رئيسيان لحدوث ذلك، الأول، هو الارتفاع الهائل في الطلب بعد تفشي فيروس كورونا، والثاني، هو الانخفاض الكبير في المعروض من العقارات على مدى الأعوام الـ 7 الماضية، حيث لم يكن لدى الحكومة البريطانية أي خطط لزيادة المعروض من العقارات للتأجير، لذلك، من الصعب أن نرى كيف سيتغير أي شيء في المستقبل القريب".
وأكد موقع "رايت موف" أن "حوالي 16% من العقارات المعروضة للبيع لم تعد موجودة أو متاحة في سوق الإيجارات، وهو ما يشير إلى أن أصحاب العقارات قد أجروا عمليات بيع لها، وأن هذا الرقم ارتفع 3% عما كان عليه عام 2019".
من جهته، قال مدير "زوبلا" العقارية ريتشارد دونيل: "ما يزال المستأجرون يواجهون زيادة لا هوادة فيها في الإيجارات، والتي تتفاقم بفعل ضغوط تكاليف المعيشة الأوسع نطاقا وجعل قرارات نقل المنزل أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض".
من جانبه، قال مدير علوم العقارات في "رايت موف" تيم بانيستر: "ارتفع متوسط طلب الإيجارات للمستأجرين الجدد بوتيرة سريعة منذ (كورونا)، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب، والتي تحركها مجموعة من العوامل بما في ذلك احتياجات الإسكان المتغيرة".
المصدر: موقع "رايت موف" البريطاني