انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إشارة لبدء الركود

أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول بعد استقرراه في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 % في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى دون تغيير.

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 %.