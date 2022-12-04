هل ينقذ "الذهب الأبيض" البرتغالي أوروبا من أزمة الطاقة؟

تعجّ منطقة كوفاس دي باروسو شمال البرتغال بمعدن الليثيوم النادر المستخدم في صناعة التكنولوجيات الفائقة، الذي يمكن أن يجعل الاتحاد الأوروبي لاعبًا أساسيًّا في الإنتاج العالمي في هذا المجال، وفق ما ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن هذا المعدن الذي وصفته الصحيفة بـ "الذهب الأبيض" يوجد بوفرة تحت مرتفعات كوفاس دي باروسو الخلابة التي تعتبر وجهة سياحية جميلة وجذابة.

وأوضح أنه "تحت تلك المناطق الخضراء الممتدة يوجد ذهب، ليس ذلك الذي نصهره في سبيكة، بل هذا الذهب هو الليثيوم، وهو معدن نادر يستخدم في صناعات التكنولوجيا الفائقة المرتبطة بانتقال الطاقة، فقد اكتشف الجيولوجيون في صخر الجرانيت بهذه المنطقة كمية من البودومين، وهي معادن غنية بالليثيوم، والتنقيب عن هذه المعادن أثّر إلى حد ما على جمالية المسارات المتعرجة التي تمثل جزءًا مهمًّا من المناظر الطبيعية الخلابة هناك".

وأشار إلى أنّ "الخبراء تولوا حفر الصخور بعمق عشرات الأمتار لاستخراج عينات من الذهب الأبيض، وتركيز السدادات، وهي نوع من الأنابيب الرمادية يبلغ ارتفاعها نحو 70 سم ولا يتجاوز قطرها 10 سم، وكان ماروس سيفكوفيتش، أحد نواب رئيس المفوضية الأوروبية، تحدث في سبتمبر/ أيلول 2020 عن أنّ أوروبا ستحتاج إلى المزيد من الليثيوم 18 مرة بحلول عام 2030 وحتى 60 مرة بحلول عام 2050".

وحسب التقرير، يعد هذا المعدن الفضي الأبيض أحد المكونات الأساسية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مثل: "رينو" و"فولغس فاغن" و"غولف" وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدف الوصول إلى 25% من إنتاج البطاريات العالمي بحلول عام 2030 مقارنة بـ 3 % فقط في عام 2020، ويحتاج تحقيق هذا الهدف إلى إنشاء نحو أربعين مصنعًا في القارة القديمة في السنوات المقبلة.