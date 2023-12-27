الرهانات على خفض أسعار الفائدة تضع الدولار تحت الضغط

ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في أربعة أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودا.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة العام المقبل وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس آذار 2024، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.