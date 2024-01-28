وكالة ترجح خفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب حرب غزة

وكانت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر تشرين الأول أكدت تصنيف إسرائيل عند "AA-" لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني.

وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد اند بورز"، إنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وأضاف: "يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا".