ارتفاع العجز العام في إسبانيا

قال تقرير رسمي في إسبانيا، إن العجز في جميع الإدارات العامة، باستثناء الشركات المحلية، ارتفع، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 31.513 مليون يورو.

وهذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 17.6% عما كان عليه في نفس الفترة من العام 2022، وما يعادل 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، نقلاً عن وزارة المالية أمس الجمعة.

وبحسب تقرير الوزارة، شهد الإنفاق العام ارتفاعًا بنسبة 7.4%، متجاوزًا الارتفاع في الدخل الذي سجل نسبة 6.5%، بسبب زيادة الضرائب الجديدة.

ويعود ارتفاع النفقات إلى زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد بعد إعادة تقييمها، فضلاً عن زيادة الموارد المخصصة للاستهلاك، وأجور الموظفين وتكلفة الديون.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عجز الإدارة المركزية، بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو، بنسبة 54%، ليصل إلى 34.663 مليون 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تأثير التصفية النهائية لنظام التمويل الإقليمي لعام 2021، التي أجريت هذا العام وكانت سلبية لإسبانيا.

وأضافت أن الخزانة قامت بتأجيل تنفيذ ميزانية الدولة حتى آب/ أغسطس، وهي 8 أشهر أضافت فيها عجزًا قدره 36.313 مليون دولار، أي بزيادة 42.4% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2022 وما يعادل 2.54% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلل تقريرها هذا الارتفاع بتأثير تصفية نظام التمويل الإقليمي العام2021، وهو ما ينعكس على الدخل، حيث أنها تتلقى تحويلات أقل من الإدارات الأخرى، وعلى النفقات، لأنها تقوم بتحويلات أكبر.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية