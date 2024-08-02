أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض كبير مع بداية شهر أغسطس/ آب، الخميس، وفق "رويترز".

جاء ذلك بعد حزمة من البيانات أثارت مخاوف من أن الاقتصاد ربما يتباطأ أسرع من المتوقع مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على سياسة التشديد النقدي.

وبدأت الأسهم جلسة التداول على ارتفاع مدعومة جزئياً بمكاسب حققتها "ميتا بلاتفورمز" بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية التوقعات وأعلنت تقديرات متفائلة للربع الثالث.

إلا أن "وول ستريت" فقدت مكاسبها المبكرة بعد بيانات أظهرت تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في يوليو/ تموز عند 46.8 نقطة، مما يشير إلى انكماش.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 76.10 نقطة أو 1.38% إلى 5446.20 نقطة عند الإغلاق.

وهبط المؤشر "ناسداك المجمع" 405.25 نقطة إلى 17194.15 نقطة، وخسر المؤشر "داو جونز الصناعي" 508.81 نقطة، أو 1.25%، مسجلا% 40333.98 نقطة.