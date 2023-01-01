سلطان عمان يصادق على ميزانية 2023
قالت وسائل إعلام رسمية إن سلطان عمان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار).
وأضافت أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.
الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال.