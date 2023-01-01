سلطان عمان يصادق على ميزانية 2023

قالت وسائل إعلام رسمية إن سلطان عمان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز‭‭ ‬‬متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار).

وأضافت أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.