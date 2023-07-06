تحويلات المغتربين إلى تونس تخفف وطأة الأزمة

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، زيادة ملحوظة في تحويلات المغتربين، فيما يحتاج اقتصاد البلاد بشدة إلى العملة الصعبة، في خضم الأزمة التي يمر بها منذ سنوات.

وكشفت الأرقام أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت بـ 5.5 % خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع نفس الفترة عام 2022، لتبلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار أمريكي).

ووفق وسائل إعلام تونسية، فقد مكنت تحويلات التونسيين بالخارج من تغطية خدمة الدين الخارجي بشكل كامل تقريبا، وهي التي بلغت في 30 حزيران / يونيو 3986.6 مليون دينار مقابل 4374.6 مليون دينار قبل سنة.

وبحسب موقع موزاييك "أف أم"المحلي، أتاحت إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بشكل عام "ضمان استقرار القطاع الخارجي، والحفاظ على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التي قدرها البنك المركزي، يوم الأربعاء، بحوالي 22.9 مليار دينار تونسي".

مصادر: وسائل إعلام محلية