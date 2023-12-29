الأسهم الأوروبية ترتفع في آخر يوم للتداول هذا العام

قادت أسهم شركات الإعلام الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الجمعة، فيما تستعد المؤشرات لتحقيق مكاسب سنوية قوية وسط تزايد الآمال بتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش 0.2 % ويتجه صوب تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي فضلا عن تحقيق أفضل أداء لشهر ديسمبر/ كانون الأول منذ 2021.

وشهدت الأسواق العالمية صعودا منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي قدم توقعات مختلفة.