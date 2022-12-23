أوكرانيا تقدّر تراجع حصادها من الحبوب بنحو 40% عام 2022

أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الجمعة، لوكالة فرانس برس، أنّ حصاد البلاد من الحبوب انخفض بنحو 40% على أساس سنوي بسبب الغزو الروسي.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرغي إيفاشينكو، "نتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن" بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي.

وأضاف أنّ "السبب الرئيسي هو الحرب" التي أدّت إلى نقص الوقود وأعاقت البذر.