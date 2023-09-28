تركيا تبدأ إمداد مولدوفا بالغاز الطبيعي في أكتوبر

قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية للأنباء، اليوم الخميس، إن تركيا ستبدأ إمداد مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، في ثاني اتفاق من هذا النوع تعلنه أنقرة في يومين.

وتستهدف تركيا أن تصبح موردا بديلا لأسواق الغاز الصغيرة في جنوب شرق أوروبا. وموارد تركيا الخاصة من الغاز محدودة لكن البلاد لديها بنية تحتية كبيرة لتوريد الغاز المسال.