النفط ينخفض بعد أن هدأت محادثات غزة مخاوف اضطراب الإمدادات‎

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد صعودها على مدى 4 أسابيع، إذ أدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتزامن ذلك مع قيام المستثمرين بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة المدارية "بيريل"، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.1% إلى 86.42 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً أو 0.3% إلى 82.88 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل "آي.جي": "إذا تم التوصل إلى أي شيء ملموس من محادثات وقف إطلاق النار بغزة، فسيؤدي ذلك إلى إخراج بعض العوامل الجيوسياسية من السوق في الوقت الحالي".

وأغلقت موانئ "كوربوس كريستي" و"هيوستن" و"جالفستون" و"فريبورت" و"تكساس سيتي"، الأحد، استعداداً للعاصفة المدارية "بيريل".

ويمكن أن تتطور إلى إعصار من الفئة الثانية بعد وصولها إلى اليابسة في وسط ساحل تكساس بين "جالفستون" و"كوربوس كريستي"، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويمكن كذلك أن يؤدي إغلاق الموانئ إلى توقف مؤقت لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وشحنات النفط إلى المصافي، وتوصيل وقود السيارات من تلك المصانع.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً الأسبوع الماضي بفضل آمال خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات أمريكية يوم الجمعة أظهرت تراجع التضخم وتباطؤ نمو الوظائف.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط الخام.

وكان المستثمرون يترقبون أيضا أي تأثير من الانتخابات في بريطانيا وفرنسا وإيران الأسبوع الماضي على السياسات الجيوسياسية والطاقة.