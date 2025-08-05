الهند تتهم أوروبا وأمريكا بازدواجية المعايير بشأن التجارة مع روسيا

انتقدت الهند بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائلة إنهما يتعمدان التضييق عليها بشكل غير عادل بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين أنهما يتاجران على نطاق واسع مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وجاءت انتقادات الهند في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا الاثنين بزيادة الرسوم الجمركية على سلع الهند بسبب شرائها للنفط الروسي، ما يفاقم الخلاف التجاري بين نيودلهي وواشنطن، بحسب "رويترز".

وفي استعراض نادر للوحدة، ندد (حزب بهاراتيا جاناتا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جانب حزب المعارضة الرئيس بالهند (حزب المؤتمر) اليوم الثلاثاء بانتقادات ترامب المتكررة لنيودلهي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من أمس الاثنين "من الواضح أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا".

وذكرت الوزارة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سجل معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن.

كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية لديها، إلى جانب البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية.

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ولم يذكر البيان مصدر المعلومات الخاصة بالتصدير، فيما لم ترد السفارة الأمريكية ولا بعثة الاتحاد الأوروبي في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقلصت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل حاد علاقاتهما التجارية مع روسيا منذ أن شنت غزوها الواسع لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.