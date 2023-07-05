ارتفاع محدود لأسعار الذهب وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود، اليوم الأربعاء، وسط تداول حذر قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو/ حزيران في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1927.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 9.52 بتوقيت غرينتش، في نطاق لم يتجاوز الثمانية دولارات، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1935.50 دولار.

وستصدر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، اليوم، كما يوفر تقرير مهم عن الوظائف يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من المؤشرات اللازمة لتوقع مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا، ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.88 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 915.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1236.46 دولار.