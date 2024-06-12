استقرار الدولار وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

استقر الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام عملات منافسة، خلال الليل، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم، وفق ما أوردت رويترز.

وتعافى الدولار بعد أن صدر يوم الجمعة تقرير وظائف جاء ببيانات أقوى من المتوقع؛ ما زاد فرص بقاء التضخم مرتفعًا واستمرار قوة النمو أيضا؛ ما يقلل احتمالات اضطرار "المركزي الأمريكي" لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وستتسنى للمستثمرين فرصة تقييم موقف التضخم، عندما يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء في الساعة الـ1830 بتوقيت غرينتش، قبل ساعات من إنهاء المركزي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.