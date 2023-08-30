تقرير: تراجع اعتماد الأوروبيين على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء

وشجع الطقس المعتدل وسياسات خفض الاستهلاك وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة الشركات والمستهلكين على الحد من استهلاك الطاقة، وذلك في أعقاب تخفيض روسيا لشحنات الغاز إلى أوروبا في العام الماضي.

وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران 4.6% عن الفترة نفسها من 2022، واستخدم الوقود الأحفوري في توليد 33% من الكهرباء انخفاضا من 38 % في نفس الفترة قبل عام.

وقال مركز إمبر، إن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبعا وعشرين دولة، سجلت تراجعا في توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري بنسبة 17 % في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الأول من 2022. وسجل الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر تسببا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أكبر نسبة تراجع.

وفي مايو أيار استخدم الفحم لإنتاج أقل من 10% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.

وكان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز، لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.

وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح وألواح شمسية.