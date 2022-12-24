ما مبررات الإجراءات المالية الأخيرة للحكومة اليمنية؟

وهذه هي المرة الخامسة التي تُصدر فيها وزارة المالية توجيهات وتعميمات للبنك المركزي والوزارات ومحافظي المحافظات، تطالبهم فيها بسرعة إغلاق الحسابات المفتوحة لدى البنوك والصرافين، خارج إطار المركزي اليمني.

وكان التعميم الأول، في العام 2019، وتلاه توجيه لاحق، في 2020، ثم العام 2021، فيما كان التعميم الرابع مطلع 2022.

وتزامن ذلك، مع إعلان صدر عن البنك المركزي اليمني، برفع سقف مزاداته الأسبوعية لبيع عملة أجنبية إلى 50 مليون دولار، بدءًا من مزاد الثلاثاء المقبل، وهي عملية الرفع الرابعة التي يتخذها البنك لقيمة مزاداته منذ تدشينها في نوفمبر 2022.

لا تجاوب

وبهذا الشأن، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية، إن حجم التجاوب مع كافة خطابات وتوجيهات الوزارة لم يتجاوز 10% فقط خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة اليمنية غضت الطرف مرات عديدة خلال السنوات الماضية، لإدراكها بحجم التحديات التي كانت تواجه اقتصادها وبنكها المركزي خاصة بعد التحرير".

وأشار إلى أن الحكومة "تفهمت أسباب ومخاوف بعض المؤسسات والشركات والمرافق الحكومية التي فضلت فتح حسابات خاصة بها في بنوك تجارية وشركات صرافة، مع أن ذلك ليس مبررًا، لكن من غير المنطقي استمرارها في ذلك حتى اليوم"، وفق تعبيره.

وأوضح المصدر أنه "منذ العام 2019، وجهت وزارة المالية مذكرات وخطابات رسمية إلى كل الجهات بما فيها رئاسة الوزراء والبنك المركزي، ومحافظوالمحافظات، ومديرو العموم، لكن للأسف تم تجاهل جميع خطابات الوزارة، وكان مستوى التجاوب مخيبًا كثيرًا، حيث بلغ 10% تقريبًا، ومن بينها وزارات ومؤسسات إيرادية وحيوية"، مشددًا على أن "التجاهل والتراخي من كل الجهات المعنية كان سببًا في عدم التجاوب مع مذكرات وزارة المالية، لكن أعتقد أن هناك توجهات جادة في الوقت الحالي، ونآمل أن تطبق"، على حد قوله.