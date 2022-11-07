ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضا بـ2.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر

أعلنت وزارة المالية العمانية، يوم الإثنين، أن السلطنة حققت فائضا في الميزانية العامة بلغ 1.123 مليار ريال (2.92 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي يدعم فيه ارتفاع أسعار النفط المالية العامة للدول المصدرة في المنطقة.

وسجلت عمان زيادة 43.4% على أساس سنوي في الإيرادات العامة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر إلى ما يقرب من 10.6 مليار ريال بعد ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، بينما تجاوز الإنفاق لهذه الفترة 9.4 مليار ريال.

وقالت الوزارة في نشرة شهرية إنه على الرغم من التزام الحكومة ببرنامج للانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية في السنوات القليلة الماضية لتقليل العجز المتزايد، زاد الإنفاق 12.5% حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وشكل الفائض تحولا من عجز بلغ 1.03 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وارتفع صافي إيرادات النفط في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 37% مدفوعا بمتوسط لسعر النفط عند 94 دولارا للبرميل ارتفاعا من 57 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ متوسط إنتاج النفط 1.056 مليون برميل يوميا من 957 ألفا في العام الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في بيان منفصل، إن صادرات النفط زادت 15% في الربع الثالث إلى 242.8 مليون برميل على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام والمكثفات 10% في الربع الثالث إلى 289.8 مليون برميل.

وأظهرت أحدث البيانات أن أكثر من 90% من صادرات النفط العمانية ذهبت إلى الصين والهند.

وحققت عُمان، فائضا في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، مما أسهم في تخفيف الضغط على المالية العامة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.

ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط رغم أن البلد يسعى إلى تنويع مصادر الدخل من قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة.